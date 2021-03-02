Пассажиры коротких авиарейсов в России получат доступ в интернет

В России c апреля появится платный интернет на коротких авиарейсах Фото: Иван ВИСЛОВ

Пассажиры коротких авиарейсов некоторых российских авиакомпаний c апреля смогут во время полета просматривать свои любимые соцсети и читать новости на сайтах. Доступ в интернет будет платным – от пяти до 25 долларов.

Первым в России такую услугу намерен предложить своим клиентам крупнейший в стране перевозчик «Аэрофлот», сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей компании. Уточняется, что в этом году «Аэрофлот» оборудует системой доступа в интернет 16 среднемагистральных самолетов из семейства Airbus A320, на что перевозчику может понадобиться почти восемь миллионов долларов, а новые лайнеры моделей Airbus А320neo и А350 перевозчик будет получать уже с такой системой.

Кроме того, возможность запустить доступ к интернету на борту прорабатывают еще две российские авиакомпании – Utair и «Уральские авиалинии».