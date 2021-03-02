В Крыму ответили на заявление Авакова о подаче воды на полуостров

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков Фото: REUTERS

Комментируя недавнее заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что Незалежная «не должна поставлять воду в Крым», пока полуостров не вернется в состав страны, депутат крымского парламента Алексей Черняк подчеркнул, что этого не случится никогда, и украинским чиновникам пора это понять.

«Крым никогда не вернется в состав Украины. Неужели это до сих пор не могут осмыслить политики или чиновники Украины?», - сказал крымский депутат.

Алексей Черняк отметил, что крымчане привыкли справляться со всеми своими проблемами без Киева, и намерены обходиться без него и дальше, а украинские власти«как мантру» повторяют одни и те же заявления по Крыму, где о них уже даже не вспоминают.

«С такой поддержкой, которую нам оказывают все граждане России, федеральные власти, Крым будет обеспечен надежным и устойчивым водоснабжением», - добавил он в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Незалежная перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал Крым и Симферополь пресной водой, почти семь лет назад. А в этом году так называемый «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил о «необходимости» достроить дамбу через Северо-Крымский канал, дабы не допустить воду из Днепра на полуостров.