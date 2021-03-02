Партия Владимира Зеленского лишилась госфинансирования

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» лишилась госфинансирования Фото: REUTERS

Основанная нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским партия «Слуга народа» лишилась государственного финансирования. Такое решение было принято Национальным агентством противодействия коррупции (НАПК) после того, как специалисты ведомства выявили в ее отчетах множественные нарушения и заподозрили «слуг народа» в растрате.

«В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии «Слуга народа», - говорится в сообщении украинского антикоррупционного агентства в Facebook.

Уточняется, что нарушения были зафиксированы в отчётах партии об «имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера», материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Напомним, ранее в ноябре прошлого года госфинансирования лишилась партия Юлии Тимошенко «Батькивщина». Как писал сайт kp.ru, до этого сообщалось, что экс-премьера Украины заподозрили в отмывании денег через латвийский банки. В январе этого года НАПК приостановил государственное финансирование партии «Голос».