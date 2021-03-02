Биткоин подорожал на 10% — до 49,8 тысячи долларов

Цена биткоина снова начала стремительно расти Фото: REUTERS

Цена биткоина снова начала стремительно расти. Так, в ходе торговой сессии в ночь на вторник, 2 марта, стоимость самой популярной в мире виртуальной валюты торговой сессии выросла на 10,05% и достигла отметки 49,8 тысячи долларов.

По данным портала CoinDesk на 02:25 по московскому времени, стоимость биткоина установилась на уровне 49,778 тысячи долларов, а за некоторое время до этого достигала 49,829 тысячи долларов, прибавив в цене 10,17%.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 19 февраля криптовалюта впервые в истории превысила рекордную отметку в 55 тысяч долларов, а 21 февраля достигла $58 тысяч, однако потом стала терять в цене, и уже через сутки цена биткоина упала ниже психологической отметки в 50 тысяч «зеленых».