В конкурсе «Мисс Панама» впервые смогут участвовать трансгендеры

Конкурс «Мисс Панама» ежегодно проводится с 1952 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В этом году впервые в истории национального конкурса красоты «Мисс Панама» за корону самой красивой девушки страны смогут бороться трансгендеры. О том, что двери конкурса открываются для мужчин, сменивших свой пол на женский, организаторы сообщили на официальной странице «Мисс Панама» в Instagram.

Отмечается, что к моменту подачи заявки потенциальные участницы должны полностью пройти юридические и медицинские процедуры, чтобы считаться женщинами на законных основаниях.

«Не желая полемизировать и на основании законов Республики Панама, строго следуя основным принципам соглашений с «Мисс Вселенная», мы объявляем, что с 2021 года участие официально разрешается женщинам, признанным законом, двери открываются для трансгендерных женщин, которые завершили все свои юридические и медицинские процессы», - говорится в заявлении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первым трансгендером, принявшим участие в конкурсе «Мисс Вселенная», стала родившаяся мальчиком модель из Испании Анхела Понсе.