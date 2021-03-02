Михаил Горбачев 2 марта отмечает 90-летие

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 2 марта, первому и единственному президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву, который занимал высший государственный пост с 1985 по 1991 год, исполняется 90 лет.

В преддверии своего юбилея последний генеральный секретарь ЦК КПСС поговорил по телефону с обозревателем «КП» Александром Гамовым. В частности, политик признался, что «не все так просто», и свой день рождения он встретит в больнице, где находится уже год.

Кроме того, Михаил Горбачев отметил, что его всю жизнь сопровождали «желание и дух победы». Телефонная беседа с человеком, благодаря которому в языки многих стран мира вошли русские слова «перестройка» и «гласность», получилась довольно короткой. Однако накануне юбилея бывшего советского лидера «Комсомолка» опубликовала большое интервью, которое он дал kp.ru несколько лет назад.

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Экс-президент СССР ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова (подробности).