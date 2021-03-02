Пашинян заявил, что в Армении пройдет референдум об изменении формы правления

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана Фото: Александр КОЦ

Выступая на митинге своих сторонников в центре Еревана, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что осенью этого года в республике пройдет референдум о переходе к «полупрезидентской» форме правления.

«В октябре мы намерены провести референдум, в результате которого примем или новую конституцию, или поправки, которыми перейдем от парламентской к полупрезидентской форме правления», - объявил глава армянского правительства людям, накануне вечером собравшимся на центральной столичной площади Республики.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 1 марта Никол Пашинян пообещал своим сторонникам перевести Армению от парламентской к «полупрезидентской» форме правления. По его словам, это позволит не только гарантировать стабильность в стране, но и исключить в дальнейшем «формирование внутриполитических кризисов».

В этот день в Ереване прошел также митинг противников Пашиняна, требующих его отставки.

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