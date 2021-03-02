В Японии стремительно распространяется «британский» штамм коронавируса

На западе Японии распространяется «британский» штамм коронавируса Фото: REUTERS

В японском городе Кобе, расположенном на западе страны Восходящего Солнца, местные власти увеличение числа заразившихся «британским» штаммом коронавируса, передает телеканал NHK.

Так, в первую неделю февраля доля инфицированных завезенной из Великобритании мутацией вируса среди общего числа заболевших COVID-19 составила 4,6%, на следующей неделе – 10,5%, а на третьей неделе месяца их доля составляла уже 15,2%. В связи с этим городские власти увеличить количество проводимых в Кобе тестирований на «британский» штамм, чтобы контролировать распространение этого вида инфекции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Национальный институт инфекционных заболеваний Японии сообщил, что в стране выявлен новый штамм коронавируса, который отличается от ранее известных «британского», «южноафриканского» и «бразильского».