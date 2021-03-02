Reuters: США могут ввести санкции против России из-за Навального уже 2 марта

США могут ввести новые санкции против России 2 марта Фото: REUTERS

Американские власти могут объявить о введении новых санкций против России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального уже во вторник, 2 марта, передает агентство Reuters со ссылкой на несколько анонимных источников.

Причем, как утверждают собеседники агентства, очередные ограничения в отношении нашей страны будут введены на основании принятого в 1991 году американского закона о контроле над химическим и биологическим оружием (Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act), а также еще двух исполнительных указов, один из которых подписал еще Барак Обама в марте 2014 года после прошедшего в Крыму референдума, на котором подавляющее большинство крымчан проголосовали за то, чтобы их полуостров вернулся в состав России. Другой указ, о котором говорят источники Reuters, в 2005 году подписал Джордж Буш-младший, он касается борьбы с распространением оружия массового уничтожения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в Вашингтонской администрации сообщил, что Соединенные Штаты собираются ввести санкции против России из-за Навального. В этот же день, 1 марта, стало известно, что Евросоюз согласовал антироссийские санкции в связи с ситуацией вокруг блогера.