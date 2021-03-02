SpaceX из-за непогоды снова перенесла запуск очередной группы спутников Starlink

В начале февраля SpaceX запустила на орбиту 60 интернет-спутников Starlink Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания SpaceX уже второй раз за последние двое суток перенесла запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией интернет-спутников Starlink. Причиной переноса старта снова стали неблагоприятные погодные условия.

Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter, указав, что запуск откладывается из-за непогоды, а также чтобы получить дополнительное время «для предстартовых проверок».

«Запуск спутников Starlink со стартового комплекса LC-39 теперь запланирован на вторник, 2 марта, 19:53 по времени Восточного побережья США (03:53 3 марта мск)», - говорится в заявлении SpaceX.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале февраля компания запустила на орбиту группу из 60 интернет-спутников Starlink. А до этого, 24 января, стартовала ракета Falcon 9 с самым большим количеством микроспутников: тогда было запущено 143 аппарата.