Последние новости на утро 2 марта 2021: Германия раскритиковала санкции США против «Северного потока — 2»

«КП» – о последних новостях на утро 2 марта 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 2 марта 2021 года. Немецкое правительство намерено обсудить с новой американской администрацией вопрос отмены санкций против строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в письменном ответе кабинета министров Германии на соответствующий депутатский запрос, который опубликовали на сайте кабмина ФРГ. Отмечается, что тема отмены санкций против трубопровода будет поднята в ходе первых же переговоров после того, как «все компетентные лица со стороны США будут утверждены американским сенатом и официально займут свои посты».

Комментируя недавнее заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что Незалежная «не должна поставлять воду в Крым», пока полуостров не вернется в состав страны, депутат крымского парламента Алексей Черняк подчеркнул, что этого не случится никогда, и украинским чиновникам пора это понять.

Накануне суд Парижа признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и «торговле влиянием». По решению суда, французский политик приговорен к трем годам лишения свободы, причем только один из них – это реальный срок заключения, еще два года – условный срок наказания. По данным СМИ, бывший глава государства может избежать тюрьмы и отбыть год под домашним арестом.

Тем временем Армения встретила первый день весны народными волнениями, митингами сторонников и противников премьера республики Никола Пашиняна. О том, что происходило в Ереване 1 марта, рассказал спецкор «КП» Александр Коц.

Сегодня первому и единственному президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву, который занимал высший государственный пост с 1985 по 1991 год, исполняется 90 лет. В преддверии своего юбилея последний генеральный секретарь ЦК КПСС поговорил по телефону с обозревателем kp.ru Александром Гамовым.

Руководитель НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов рассказал, что после того, как появился коронавирус, почти исчез обычный сезонный грипп. В беседе с «КП» он объяснил, почему это беспокоит экспертов, и рассказал, что может нас ожидать дальше.

Кроме того, иммунолог и эксперт фарм-рынка Николай Крючков рассказал «Комсомолке» о новом российском лекарстве от коронавируса «Мир-19».

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