Матвиенко сообщила о нарушении российских законов иностранными IT-гигантами

Матвиенко выступила за открытие российских представительств иностранных IT-компаний, чтобы те платили налоги в казну РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Необходимо разработать меры, способные заставить крупные иностранные IT-компании выполнять российские законы и требования Роскомнадзора, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Речь идет не об ужесточении, а об урегулировании. <...> Мы-то рассчитывали, принимая законы раньше, что такие крупные, уважаемые интернет-компании не посмеют не выполнять наши законы. <...> Но мы ошиблись, они игнорируют наше законодательство, - отметила Матвиенко в интервью агентству РИА Новости.

Спикер Совфеда также считает, что иностранные социальные сети и крупные IT-компании должны зарегистрировать в России свои представительства и платить стране налоги, поскольку они "зарабатывают на России огромные деньги".

Вчера, 1 марта, Роскомнадзор сообщил, что с 2017 года ведомство направило 28 тысяч жалоб на публикации в Twitter, в которых есть информация, признанная противозаконной в России: методы самоубийства, порнография с участием детей и подростков, способы изготовления и употребления наркотиков. Сайт KP.ru сообщил, что из 28 тысяч Twitter не удалил 2 862 публикации. Штраф за такое нарушение составит от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.