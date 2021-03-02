Глава Нафтогаза сообщил, что Украина подготовилась к запуску "Северного потока - 2"

Глава Нафтогаза заявил, что благодаря наличию подземных хранилищ и за счет интеграции в газотранспортную систему Европы Киев будет иметь баланс энергоресурсов и возможность получать их по справедливой цене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина подготовилась к запуску трубопровода "Северный поток — 2", заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

Он также отметил, что благодаря своим подземным хранилищам и интеграции в газотранспортную систему Европы Украина получит баланс энергоресурсов и доступ к ним по справедливой цене. При этом запуск "Северного потока - 2" создаёт для Киев риски потерять доходы от транзита и "компонент безопасности", отметил Коболев в интервью изданию "Украинская неделя". Он также добавил, что в стране не будет дефицита газа.