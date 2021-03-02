Голикова назвала срок формирования у россиян коллективного иммунитета к коронавирусу

Татьяна Голикова: Россия может достичь массового иммунитета в августе 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достигнет 60% среди россиян к августу 2021 года при сохранении нынешних темпов вакцинации, заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Она также отметила, что при таком уровне иммунитета к COVID-19 у россиян могут быть сняты все ограничения. При этом Татьяна Голикова подчеркнула, что окончательно спрогнозировать дату созданию коллективного иммунитета можно только с помощью разработанной эпидемиолого-математической модели для всей страны и для каждого региона отдельно.

- Если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года. Эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок и, скорее всего, так и будет. Зависит это исключительно только от темпов вакцинации, - приводит слова Голиковой ТАСС.