WAKO лишила Россию чемпионата мира по кикбоксингу 2021 года

"WAKO, как подписант кодекса WADA, решила воспользоваться правом выхода из контракта с Федерацией кикбоксинга России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как сообщила пресс-служба Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга (WAKO), отмена связана с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому РФ в течение двух лет запретили организацию Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира.

"WAKO, как подписант кодекса WADA, решила воспользоваться правом выхода из контракта с Федерацией кикбоксинга России относительно организации чемпионата мира, запланированного в Москве", — говорится в сообщении пресс-службы.

Турнир должен был пройти с 5 по 14 ноября 2021 года. Новую страну-хозяйку чемпионата мира определят в марте после того, как пройдет заявочный процесс на проведение мероприятия.

Ранее из-за проваленного допинг-теста был отменен бой российского боксера Сергея Ковалева против Бектемира Меликузева из Узбекистана. У Ковалева нашли в крови синтетический тестостерон. Бой должен был состояться 30 января на спортивной арене "Лужники".