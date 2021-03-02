Хорватский журналист заявил о "жёстком ответе" России на отказ Германии от "Северного потока -2"

Терпению России придёт конец и она жёстко ответит, если Германия решит отказаться от строительства "Северного потока - 2", чтобы улучшить отношения с США, заявил хорватский журналист Д. Марьянович в своей публикации для издания Advance.

В своей статье журналист отметил, что перед Германией встал тяжёлый выбор, поскольку стране необходимо достроить газопровод "Северный поток - 2" и при этом восстановить отношения с США. Газопровод позволит Германии обеспечить энергетическую безопасность. При этом страна нуждается в помощи западных страны по вопросу военной безопасности.

- Если бы они могли выбирать, то были бы самыми ярыми союзниками США на публике, но при этом оставались бы лояльными партнерами русских за кулисами, - заявил в своей статье Марьянович.