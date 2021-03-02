Американский школьник устроил стрельбу на перемене и тяжело ранил сверстника

Сотрудникам правоохранительных органов пока не удалось выяснить мотивы преступления Фото: REUTERS

В американском городе Пайн-Блафф, штат Арканзас, подросток устроил стрельбу в здании школы. В результате случившегося был ранен 15-летний мальчик.

Пострадавшего доставили в больницу на вертолете, хотя изначально местные СМИ сообщали о смерти школьника, ссылаясь на полицию. Позже информация была опровергнута.

В своем официальном отчете полиция указала, что стрельбу открыл ровесник пострадавшего. При этом огонь велся прицельно.

Малолетнего стрелка задержали, когда он прятался в доме неподалеку от школы. Сотрудникам правоохранительных органов пока не удалось выяснить мотивы преступления.

Аналогичный случай произошел в мае 2018 года в американском городе Палмдейл, штат Калифорния. Тогда местные подростки у себя на страницах в соцсетях сообщали о вооруженном нападении в школе.