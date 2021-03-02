Совфед и Минтруд рассматривают включение срочной службы в пенсионный стаж

Члены Совета Федерации обсуждают с Министерством труда и социальной защиты идею включить срочную службу в армии в трудовой стаж, чтобы досрочно выйти на пенсию. На реализацию этой идеи уйдёт два миллиарда рублей каждый год, сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

- Мы сейчас работаем с министерством труда и соцзащиты на предмет включения в стаж для назначения пенсии на льготных условиях службы в армии. Это нестраховой период, но, учитывая то, что служба в армии является конституционной обязанностью, у человека в отличие от других нестраховых периодов нет права выбора. В итоге тот человек, который не служил, оказывается в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем тот, который служил, - сообщила сенатор агентству ТАСС.