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Экономика

Матвиенко сообщила, когда начнут индексировать пенсии работающим пенсионерам

Спикер Совфеда рассказала, что главной задачей властей стал поиск источника финансирования, чтобы индексация проводилась ежегодно
Ася КУЗНЕЦОВА
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Матвиенко уточнила сроки начала индексации пенсий работающим пенсионерам. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Матвиенко уточнила сроки начала индексации пенсий работающим пенсионерам. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Пенсии работающих пенсионеров могут начать индексировать уже в следующем бюджетном цикле, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Если говорить о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле, - отметила Матвиенко в интервью агентству РИА Новости.

Спикер Совфеда также отметила, что правительство работает над этим вопросом по поручению президента России Владимира Путина, и главным вопросом для властей стал источник финансирования, чтобы ежегодно проводить индексацию пенсий.

Матвиенко добавила, что никто из правительства, парламента и других политиков не выступает против изменений.