Местные журналисты предположили, что находка является деталью российского космического корабля Фото: Twitter.com

Жительница Великобритании обнаружила в гавани на Багамских островах титановый шар с надписями на русском языке. Местные журналисты предположили, что находка является деталью российского космического корабля. На опубликованных фотографиях можно увидеть надпись, гласящую, что шар предназначен для применения при температурах от минус 170 до минус 196 градусов.

Титановый шар с русскими надписями нашли на Багамских островах Фото: Twitter.com

Однако, скорее всего, шар является деталью украинского производства для американской ракеты Antares. Об этом заявил эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич в разговоре с РИА Новости. На сайте украинского предприятия "Южмаш" есть информация о производстве подобных емкостей для хранения газов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что летом прошлого года под Краснодаром обнаружили древнее ритуальной захоронение. Вероятно, на этом месте был погребен вождь племени или знатный человек. Специалисты отнесли находку к временам третьего тысячелетия до нашей эры.