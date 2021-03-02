Синабунг выбросил столб пепла на высоту в пять километров Фото: REUTERS

В индонезийской провинции Северная Суматра вулкан Синабунг выбросил столб пепла на высоту в пять километров. В Сети появились видео и фотографии завораживающего природного явления.

Индонезийский вулкан Синабунг выбросил огромный столб пепла Фото: REUTERS

Власти провинции рассказали, что активность Синабунга возросла за последнюю неделю. Только за этот период объект выбрасывал столбы пепла 13 раз.

При этом последний раз извержение вулкана Синабунг происходило 9 августа прошлого года. На следующий день столб пепла от извержения поднялся на высоту в пять километров. Среди местного населения никто не пострадал.

Aктивность Синабунга возросла за последнюю неделю Фото: REUTERS

Напомним, что весной 2019 года на Камчатке произошло извержение сразу двух вулканов. Тогда вулкан Шивелуч выбросил в воздух столб дыма высотой в четыре километра, а его сосед Безымяный - в 15 километров.