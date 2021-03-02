Ученые объяснили, почему у россиян становится больше свободных денег Фото: REUTERS

У россиян стало больше «свободных денег». По данным исследования «Ромир», к январю 2021 года показатель индекса свободных денег вырос на 82%, в сравнении с декабрем прошлого года. Это рекордный рост и связан он с тем, что многие пересмотрели свои траты и подход к формированию личного бюджета.

- В какой-то степени рекорд можно объяснить увеличение доходов мерами господдержки. Люди получают различные выплаты, - пояснил "Известиям" доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев.

Еще один фактор, который способствует увеличению свободных денег, это рост цен. Стоимость товаров и услуг увеличилась на 5,2% и это не способствует стимуляции потребительского спроса.

- В январе было сэкономлено много денег в связи с тем, что многие люди отменили новогодние поездки, походы за покупками, а проводили выходные дома, - полагает доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

На сбережениях сказался переход в онлайн. Россияне считают, что товары и услуги в данном сегменте должны стоить дешевле и ищут варианты сэкономить.

- Плюс уменьшились траты на питание и дорогу для тех, кто остался работать в удаленном режиме. Многие отказались от необоснованных трат на одежду или гаджеты. А еще люди отказываются от кредитов, что снижает обязательные ежемесячные платежи, - полагает руководитель направления Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково–РЭШ» Егор Кривошея.

Вместо этого, россияне стали экономить. Коронакризис научил людей формировать резервы и теперь они аккуратно подходят к своих расходам, предпочитая экономить. Излишки средств направляются на сбережения.

Ранее эксперты простым языком объяснили, как можно накопить денег на внушительную пенсию. Чтобы получать не менее 100 тысяч рублей в месяц, нужно иметь на инвестиционных счетах порядка 15 миллионов рублей. Эта сумма хоть и кажется очень внушительной, но вполне достижима к накоплению за 15-20 лет, сообщает ОТР.