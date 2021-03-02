Российский Су-35 вошёл в список самых красивых истребителей мира

В США признали красоту российского истребителя Су-35 Фото: Минобороны РФ

Читатели американского издания Defence Blog признали российский самолёт Су-35 поколения 4++ одним из самых красивых современных истребителей в мире.

Су-35 занял второе место в рейтинге, набрав 14% голосов. На первом месте в рейтинге оказался американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Так посчитали 40% читателей. Третье место занял французский Rafale с 13% проголосовавших, четвёртое - американский F-15 Eagle с 12% голосов, а пятое - европейский Typhoon, который посчитали красивым 5% участников опроса.

Кроме этих истребителей, читателям предлагали оценить американские F-35 Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet, российский Су-57 и китайский J-20.