В Самарской области нашли способ поддержать молодых специалистов

Молодые специалисты получают важную поддержку. Фото: Аца КОШТЭ

Помощь выпускникам в трудоустройстве и закреплении на рабочем месте направлена на формирование кадрового резерва региона

В Самарской области молодые специалисты - выпускники колледжей, техникумов, обладатели профессий из списка наиболее востребованных – получают беспримерные меры поддержки для того, чтобы найти работу и закрепиться на новом месте. Этому вопросу особенное внимание уделяет губернатор Дмитрий Азаров, который отмечает всю важность формирования кадрового резерва региона и привлечения будущих профессионалов в учебные заведения Самарской области.

Так в регионе существует закон «О молодом специалисте в Самарской области». Он подразумевает возможность получения специальной выплаты за каждый отработанный год, компенсация затрат на научно-исследовательскую и инновационную деятельность, помощь в найме жилья, получении высшего образования или ДПО.

Выбрать меру поддержки молодой специалист может самостоятельно. Ими уже пользуются многие сотрудники предприятий региона – молодые специалисты, которые осознанно выбирают профессии токаря, фрезеровщика слесаря.

- Многие мои сверстники боятся работать руками. У меня же сомнений не было – работать на серьезном оборудовании, с деталями, видеть результат своих трудов – именно этого я и хотел. «Подъёмные», которые выплачиваются мне ежегодно центром занятости, очень помогают в решении личных вопросов. Возможно, это замотивирует молодых специалистов и они будут приходить в профессию, - поделился своим мнением уже воспользовавшийся программой самарец Александр Чеповский.