Матвиенко предложила перевести школьников на пятидневку

Председатель Совфеда считает, что дети должны иметь время на физическое развитие, прогулки и кружки. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Российских школьников необходимо перевести с шестидневной учебной недели на пятидневную, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, ребенок должен иметь свободное время для занятия спортом, посещения кружков, творческого развития и других занятий, не касающихся учебной деятельности. Кроме того, детям нужно больше времени проводить с родителями.

Матвиенко отметила, что вопрос о введении пятидневки должен решаться правительством регионов и самими школами. Она добавила, что шестидневная учебная неделя является вынужденной мерой из-за нехватки учителей и помещений.

Председатель Совфеда сослалась на мнение экспертов, которые заявляют о перегрузке школьников. Она уверена, что дети не успевают восстановиться за один выходной.

В январе 2019 года с похожим мнением выступил спикер гордумы г.о. Самара Алексей Дегтев, ранее работавший школьным директором. В эфире радио "КП-Самара" он заявил, что пятидневка нужна, чтобы "вернуть детей родителям".