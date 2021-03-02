Матвиенко посоветовала планировать летние отпуска в 2021 году в пределах России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что россиянам нужно планировать отпуск на территории РФ для гарантированного отдыха. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что россиянам нужно планировать отпуск на территории РФ для гарантированного отдыха. Таким образом, им не придется бояться закрытия границ стран и отмены рейсов из-за вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В интервью РИА Новости она добавила, что Россия будет готова открывать авиасообщения по новым направлениям с улучшением ситуации с пандемией коронавируса. По мнению Матвиенко, ситуация с заболеваемостью в Европе и других странах развивается "крайне сложно".

Ранее "КП" посоветовала россиянам, куда и когда поехать в отпуск по стране в 2021 году. Читателям представили лучшие места для отдыха на море, экзотического гастротура, экотуризма или прогулок по старинным городам. В материале россияне могут узнать лучшие места для отдыха летом, зимой и в межсезонье, а также ознакомиться со средними ценами на курортах РФ.