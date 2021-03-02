Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Туризм

Матвиенко посоветовала планировать летние отпуска в 2021 году в пределах России

Так жителям страны не придется опасаться закрытия границ или отмены рейсов
Антон Беспамятных
Комментарии (15)Комментарии (15)
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что россиянам нужно планировать отпуск на территории РФ для гарантированного отдыха. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что россиянам нужно планировать отпуск на территории РФ для гарантированного отдыха. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что россиянам нужно планировать отпуск на территории РФ для гарантированного отдыха. Таким образом, им не придется бояться закрытия границ стран и отмены рейсов из-за вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В интервью РИА Новости она добавила, что Россия будет готова открывать авиасообщения по новым направлениям с улучшением ситуации с пандемией коронавируса. По мнению Матвиенко, ситуация с заболеваемостью в Европе и других странах развивается "крайне сложно".

Ранее "КП" посоветовала россиянам, куда и когда поехать в отпуск по стране в 2021 году. Читателям представили лучшие места для отдыха на море, экзотического гастротура, экотуризма или прогулок по старинным городам. В материале россияне могут узнать лучшие места для отдыха летом, зимой и в межсезонье, а также ознакомиться со средними ценами на курортах РФ.

Туризм: Путешествуем по России