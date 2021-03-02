Путин поздравил Михаила Горбачёва с 90-летием

Путин поздравил Горбачева с юбилеем и оценил его влияние на историю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поздравил единственного президента СССР, президента Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила Горбачёва с юбилеем. 2 марта экс-президенту Советского Союза исполнилось 90 лет. Поздравительная телеграмма Владимира Путина опубликована на сайте Кремля.

В своём послании президент отметил неординарность Михаила Горбачёва и его выдающуюся политическую деятельность, которая оказала значимое влияние на ход истории страны и мира.

- Большой профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Вам сегодня активно участвовать в востребованной общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов, - отметил в телеграмме Владимир Путин.

Михаила Горбачёва с 90-летием поздравил также председатель правительства России Михаил Мишустин. Глава Кабмина назвал имя первого президента СССР "олицетворением глобальных перемен".

Сайт KP.ru опубликовал интервью, которое в свой день рождения Михаил Горбачёв дал обозревателю "Комсомольской правды" Александру Гамову.