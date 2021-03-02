В России выявлено 10,5 тысячи новых заражённых за сутки

За последние сутки в России выявлено 10 565 новых случаев коронавируса в 84 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявили 10 565 новых случаев заражения коронавирусом. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что новые заражённые сегодня, 2 марта, есть в 84 регионах России из 85. У 10% из них не было никаких симптомов COVID-19. Общее число зафиксированных случаев заражения в России составляет 4,26 миллиона человек.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве - 1 277 человек. На втором месте Санкт-Петербург - 937 новых случаев заражения. На третьем месте Московская область, где выявили 617 заболевших, а на четвёртом и пятом - Нижегородская и Воронежская области, где за сутки выявили 383 и 291 новых заражённых соответственно.

Жертвами коронавируса за всё время пандемии стали 86 896 человек. За сутки погиб 441 пациент, заражённый COVID-19.

В России выздоровели от коронавируса уже 3,8 миллиона человек, а за минувшие 24 часа врачи смогли выписать после лечения 14 966 человек.