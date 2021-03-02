Стамбул стал самым популярным направлением для путешествий у россиян

Россияне рассказали, где хотели бы отдохнуть весной Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Россияне рассказали, в каком городе хотели бы отдохнуть весной. Самым популярным направлением для путешествий оказался Стамбул. Сюда с удовольствием отправились бы 27% опрошенных. Россияне отметили, что хотели бы посмотреть фестиваль тюльпанов, который проходит в это время в турецком городе.

Вторым по популярности весенним направлением стал Сочи. Этот город весной хотели бы посетить 14% опрошенных. А замыкает тройку лидеров Калининград с 6% голосов.

Помимо этого россияне сообщили, что хотели бы побывать в Санкт-Петербурге (4,6%), Кисловодске (2,5%), Дубае (2,5%), Белграде (2%) и Москве (1,7%), передает RT.

Отдельно россияне отметили весь Крымский полуостров (5,5%). Причем чаще всего респонденты называли Ялту и Севастополь.

Также россияне добавили, что хотели бы побывать весной на Алтае, в Казани, в турецкой Фетхии, Пятигорске и Каппадокии (по 1,2%).

При этом 54% опрошенных признались, что направление не столь важно, главное, чтобы отдых проходил на природе, передает телеканал «360».

Напомним, ранее россияне рассказали, где провели отпуск в 2020 году. Так, треть опрошенных признались, что отдыхали дома, в деревне или на даче и никуда не ездили, а еще треть респондентов отдали предпочтение поездкам по России, пишет Москва 24.