Экс-зампрокурора Домодедово заочно арестован за махинации

До этого экс-зампрокурора фигурировал в уголовном деле в отношении начальника управления дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка (на фото) Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Басманный суд заочно арестовал Дмитрия Листопада. Его обвиняют в получении крупной взятки и превышении полномочий, сообщает пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Сейчас по судебным документам Листопад является безработным, однако на официальном сайте аэропорта Домодедово он значится заместителем прокурора, курирующего воздушный и водный транспорт Москвы. Как пишет РИА Новости, он был уволен из прокуратуры в позапрошлом году.

Листопаду вменяют часть 6 статьи 290 и часть 3 статьи 285 УК РФ, ему грозит длительный срок в колонии.

До этого экс-зампрокурора фигурировал в уголовном деле в отношении начальника управления дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, которого обвиняли в тех же преступлениях. По версии следствия, Листопад способствовал тому, чтобы задержанные подчиненными Кизлыка злоумышленники привлекались к минимальной ответственности. Однако тогда Листопад смог избежать уголовной ответственности.

В начале декабря 2020 года был арестован бывший транспортный прокурор Иркутска. Его подозревают в мошенничестве. Расследование дела продолжается, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.