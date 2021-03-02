Аналитик спрогнозировал, как изменятся курс доллара и евро в марте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик спрогнозировал, как будут меняться курсы доллара и евро в марте. Аналитик уверен, что сильных колебаний ждать не приходится.

Прежде всего показатели будут описаться на стоимость нефти. Котировки черного золота останутся достаточно высокими, несмотря на то, что ОПЕК+ принято решение об увеличении крот на добычу сырья на 500 тысяч баррелей в сутки с 1 апреля.

На биржах нефть марки Brent будет торговаться на отметке в 63-65 долларов за баррель. На фоне этого показателя курс доллара в марте будет колебаться в пределах 73-76 рублей, а евро – 89-91 рубля.

- Санкционная риторика также снижается, и отечественная валюта практически перестала реагировать на какие-то заявления со стороны западных партнеров, - подытожил в беседе с «Известиями» специалист.

Единственный риск для рубля, на который он обратил внимание, это снижение интереса инвесторов к рисковым активам.

По данным ЦБ на 2 марта, курс доллара установлен на отметке в 74,04 рубля, евро - 89,44 рубля.