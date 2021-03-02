77% американцев заявили о негативном отношении к России

Рекордное число американцев заявили о негативном отношении к России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В исследовании социологической службы Gallup 77% американцев заявили, что негативно относятся к России. В прошлом году так ответили 72% граждан США.

В исследовании 2021 года о крайне негативном отношении сообщили 36% американцев, а 41% - о "в целом негативном". Показатели стали рекордными за всю историю опросов Gallup с 1989 года.

О позитивном отношении к России заявили 22% американцев. Из них 5% отзываются о России "очень благоприятно", а 17% просто положительно. Год назад о позитивном от ношении к России заявляли 28% американцев.

Любимой страной граждан США оказалась Канада. К ней позитивно относятся 92% опрошенных. Благоприятно отзываются американцы и о Великобритании, Германии, Франции, Японии.

Самыми нелюбимыми странами американцы назвали, помимо России, Афганистан, Ирак, Иран и Северную Корею.

Исследование прошло с 3 по 18 февраля. В нём приняли участие 1021 человек.