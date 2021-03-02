Ухаживающим за родственниками россиянам хотят предоставить дополнительный отпуск

Ухаживающим за инвалидами россиянам могут предоставить дополнительный отпуск Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Сотрудники, которые ухаживают за родственниками, нуждающимися в постоянной помощи (при наличии медицинского заключения или заключения органов медико-социальной экспертизы), хотят предоставить дополнительные льготы. Это может быть дополнительный отпуск или укороченный рабочий день.

В Совфеде уже подготовили соответствующий законопроект. Согласно документу, два дополнительных дня к отпуску могут получить те, кто ухаживает за инвалидами первой группы.

Эксперты Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России положительно оценили эту инициативу, но отметили, что круг лиц, которым будут предоставляться льготы, необходимо расширить.

«Представляется также необходимым установить четкие критерии для определения круга лиц, за которыми необходимо осуществлять уход, в том числе с указанием на состояние в родстве, совместное проживание и другое. Это позволит определить категорию работников, которые могут претендовать на особые гарантии», - цитирует экспертов «Российская газета».

Напомним, ранее у инвалидов и пенсионеров появилась возможность получить справку об инвалидности в любом МФЦ или профессиональном ведомстве вне зависимости от места постоянной регистрации, передает телеканал «360».