Представителя России на Евровидении выберут 8 марта 2021 года на Первом канале

В 2009 году конкурс "Евровидение" прошёл в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 8 марта, на Первом канале пройдёт голосование, в котором телезрители смогут выбрать представителя России на международном песенном конкурсе "Евровидение". Выбранный исполнитель выступит на "Евровидении" в Нидерландах с 18 по 22 мая 2021 года.

- Исполнитель и песня, которые представят Россию на конкурсе "Евровидение" в мае 2021 года в Роттердаме, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, которое выйдет в прямом эфире Первого канала, - передаёт ТАСС слова пресс-службы.

Напомним, в 2020 году организаторы отменили конкурс из-за начавшейся пандемии коронавируса. Представлять Россию на "Евровидении" тогда должна была группа Little Big с песней "Uno". Сайт KP.ru также сообщал, что клип на неё стал самым популярным на YouTube-канале "Евровидения" за всю историю конкурса.