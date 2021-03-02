Ученые выяснили, когда атмосфера Земли полностью лишится кислорода

B будущем атмосфера Земли потеряет весь кислород Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японский ученый из Университета Тохо Казуми Озаки и его американский коллега Кристофер Рейнхард из Технологического института Джорджии уверены, что в будущем атмосфера Земли потеряет весь кислород.

В опубликованном журналом Nature Geoscience исследовании специалисты смоделировали эволюцию атмосферы Земли с учетом геологических, биологических и климатических факторов. Они выяснили, что атмосфера будет стабильной на протяжении примерно миллиарда лет, после чего ситуацию резко ухудшится, и планета превратится в бескислородную.

Как предположили ученые, причиной катастрофы станет возросшая активность Солнца, из-за чего в атмосфере снизится уровень углекислого газа. Когда активность станет критической, на Земле нарушится процесс фотосинтеза и кислород перестанет поступать в атмосферу.

Ранее британские ученые выяснили, что жизнь на Земле появилась благодаря случайному совпадению. В рамках исследования специалисты сгенерировали 100 тысяч планет с условиями, схожими с Землей, когда на ней были условия для зарождения жизни и риски глобальных катастроф. В итоге из 100 тысяч планет только 9% были обитаемыми хотя бы раз на протяжении трех миллиардов лет.