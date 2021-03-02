Лукашенко рассказал подробности переговоров с Путиным в Сочи

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи 22 февраля

Многие сообщения в СМИ о встрече президентов России и Беларуси в Сочи 22 февраля 2021 года были выдумками, заявил Александр Лукашенко.

- Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были, - приводит БелТА слова президента Беларуси.

Он также отметил, что некоторые вопросы, поднятые на переговорах, детально обсудят правительства обеих стран и главы Министерств обороны.

Лукашенко также сообщил, что на переговорах в Сочи они с Владимиром Путиным обсудили и "подвергли ревизии" почти все вопросы отношений между двумя странами. В том числе президенты обсудили военно-техническое сотрудничество, противостояние вызовам и отношения двух стран в рамках Союзного государства.

Александр Лукашенко также отметил, что на встрече не обсуждали кредита от России и не говорили о трансфере власти.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на встрече в Сочи главы государств обсудили инвестиционное сотрудничество двух стран и координацию усилий силовых ведомств.