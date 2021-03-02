Глава Амурской области Василий Орлов назвал жизненно важным предложение Правительства РФ сделать эвакуацию из зоны ЧС обязательной

Глава Амурской области Василий Орлов считает жизненно важным решением предложение Правительства РФ сделать эвакуацию россиян из зоны ЧС обязательной. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму в понедельник, 1 марта.

Сейчас закон разрешает принудительную эвакуацию только во время контртеррористических операций или в режиме чрезвычайного положения. Режим ЧП вводится при непосредственной угрозе жизни людей и только указом президента России. Режим же чрезвычайной ситуации могут объявить региональные власти в случае природных катаклизмов, локальных катастроф и других обстоятельств, опасных для населения.

- Для нас очень важно, что Правительство РФ предложило сделать эвакуацию из зоны ЧС обязательной на федеральном уровне, – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов. – Пробел в законодательстве, который допускает то, что люди подвергают свои жизни, жизни своих детей и жизни спасателей опасности, нужно устранять. Мы совместно с депутатами направляли законодательную инициативу в федеральные структуры и рады, что она нашла поддержку и со стороны Правительства.

Летом 2019 года Василий Орлов говорил о необходимости введения обязательной эвакуации населения из зон затопления во время селекторного совещании с президентом Владимиром Путиным и главой МЧС Евгением Зиничевым. Руководитель региона привел в пример ситуацию, когда люди рискуют своими жизнями и остаются в подтопленных домах, надеясь, что вода вскоре уйдет.

- В некоторых населенных пунктах люди, надеясь, что вода уйдет за 2-3 дня, остаются в подтопленных домах, на крышах или рядом с затопленным населенным пунктом. Силой вывозить людей мы не можем, приходится оставлять рядом с ними группу спасателей, технику. Мы возим в эти опасные населенные пункты продукты, воду, мы каждый раз рискуем спасателями, чья помощь очень нужна для эвакуации других людей, - рассказал тогда Василий Орлов.

Паводок 2019 года нанес региону ощутимый урон. В самые кризисные дни над затопленными районами летали шесть вертолетов, доставлявших помощь жителям пострадавших сел и деревень. В условиях тумана спасатели, рискуя жизнью, по воздуху привозили людям воду и продукты. При этом бюджет нес дополнительные затраты. В случае обязательной эвакуации этого риска можно было бы избежать.