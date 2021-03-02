В NASA воспротивились ремонту трещин на борту МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О первых трещинах на борту МКС сообщалось в октябре 2020 года. Повреждение обшивки было обнаружено в переходном модуле «Звезды», к которому стыкуются грузовые корабли «Прогресс».

Как стало известно сайту mk.ru, на сегодняшний момент повреждение составляет 4,5 сантиметра и оно не единственное. Заделать его не удается из-за появившихся противоречий между российской и американской стороной.

Российские эксперты уверены, что дальнейшее расхождение удастся остановить после просверливания концов трещины. Подобный принцип иногда применяют при ремонте трещин на лобовом стекле автомобиля. Но NASA в выступили категорически против подобного метода.

Иностранцы испугались, что это может привести к необратимым нежелательным последствиям. В переходную камеру требуют допустить американских астронавтов, чтобы они могли оценить ситуацию и сообщить о ней инженерам на Землю.

Пока иностранные специалисты уверены, что целесообразней не ремонтировать каждую трещину по отдельности, а наложить одну большую заплату на всю поврежденную поверхность.

Подобное промедление в ремонте ведет к тому, что из переходной камеры постепенно выходит воздух. Если справиться с ситуацией не удастся, то отсек может быть полностью выведен из строя.

Для стыковки кораблей у нас есть другие швартовочные узлы. Экипаж продолжит дальнейшую работу, оснований для эвакуации не будет.

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предположил, что трещина в российском сегменте Международной космической станции (МКС) могла возникнуть из-за воздействия микрометеоритов или из-за технологических причин.