Матвиенко назвала нереалистичной угрозу блокировки иностранных соцсетей в России

Матвиенко уверена, что россиян невозможно лишить возможности пользоваться привычным объемом информации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко убеждена, что блокировка иностранных соцсетей в России невозможна и это "не наш путь".

Она рассказала, что правительство России внимательно изучает опыт блокировок в Китае, Турции и Австралии. Спикер Совфеда отметила рост Рунета и подчеркнула, что РФ не может не беспокоить то, что "себе позволяют интернет-гиганты".

Матвиенко уверена, что россиян невозможно лишить возможности пользоваться привычным объемом информации. Председатель Совфеда назвала это "нереалистичным", пишет РИА Новости.

- Вообще, уходить от реальности — это бессмысленное занятие, — заявила Матвиенко.

Ранее Валентина Матвиенко предложила разработать меры, способные заставить крупные иностранные IT-компании соблюдать российское законодательство и требования Роскомнадзора. Она добавила, что правительство России рассчитывало на то, что интернет-компании будут соблюдать законы, однако те игнорируют российское законодательство.