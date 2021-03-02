Роспотребнадзор назвал примерную долю россиян с антителами к COVID-19

В некоторых субъектах страны доля граждан с иммунитетом составляет 25% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Антитела к коронавирусной инфекции имеют 8-10% россиян, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Эксперт рассказал, что на данный момент в России более 4 миллионов человек были инфицированы COVID-19 и примерно столько же прошли вакцинацию. Предположительно, еще порядка двух миллионов граждан болеют или переболели бессимптомно и к врачам не обращались, пишет РИА Новости. Таким образом, антитела к коронавирусной инфекции имеют от 8 до 10 процентов россиян.

Также Горелов привел данные проведенного Роспотребнадзором исследования популяционного иммунитета к COVID-19 в 26 регионах РФ. Согласно им, в некоторых субъектах страны доля граждан с иммунитетом составляет 25%.

Специалист подчеркнул, что данные цифры не стоит рассматривать как "абсолютные". Сила иммунного ответа со временем снижается, поэтому доля граждан с иммунитетом будет постоянно меняться.

Напомним, в России за сутки выявили 10,5 тысяч новых случаев коронавируса. 10% из заразившихся не имели клинических проявлений болезни. Общее число зафиксированных случаев заражения составило 4,26 миллиона человек.