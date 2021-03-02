Аналитик назвал причины рекордных расходов россиян в феврале Фото: Павел МАРТИНЧИК

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев объяснил, что спровоцировало рекордные расходы россиян в феврале. Подстегнуло траты сразу две причины. Во-первых, рост инфляции. Этот показатель растет, что автоматически увеличивает траты.

Во-вторых, волнообразное влияние пандемии. Спрос на товары и услуги то проседает, то выходит на пиковые показатели.

- Весной у нас спрос схлопнулся, летом, когда стали открывать сферу обслуживания, спрос резко увеличился, - отмечает эксперт.

Ближе к концу лета, когда стало понятно, что скоро страну накроет вторая волна пандемии, люди стали осмотрительнее в расходах и предпочли копить.

Но ситуация оказалась не так критична, что стало сигналом для многих. Средства, которые раньше сберегались, были потрачены.

- В феврале мы увидели реализацию отложенного в предыдущие месяцы спроса. Ситуация сейчас довольно стабильная, курс рубля тоже, все это способствует нарастанию данного показателя, - заключил аналитик в беседе с «Известиями».

Предположить, как могут развиваться события в дальнейшем, эксперт не берется. Это зависит от многих факторов, в том числе от успехов в борьбе с коронавирусом, уровне инфляции, безработицы, темпов восстановления экономики страны.

Ранее эксперты аналитического портала «СберИндекс» зафиксировали рекордное увеличение трат россиян. В период с 22 по 28 февраля расходы выросли на 2,3%. Прирост за февраль составил 2,6% - это рекорд за все время пандемии.