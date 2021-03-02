Владимир Зеленский привился от коронавируса вакциной AstraZeneca

Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса Фото: Twitter.com

Президент Украины Владимир Зеленский прошёл вакцинацию от коронавируса. Он привился препаратом Covishield, разработанным англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и произведённым в Индии.

- Сделал это на передовой (в Донбассе) с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, которая была доставлена первой на Украину. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений, - написал Владимир Зеленский в своём Twitter.

Ранее президент Украины отправился на Донбасс, чтобы встретиться с украинскими военными вместе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Он приедет в Украину с двухдневным визитом.

Вакцинация в Украине началась с медицинских работников. Гражданам страны делают прививки препаратами Covishield, произведёнными в Индии, и препаратом компании Pfizer.

Об отказе от российской вакцины "Спутник V" власти Украины заявили ещё в сентябре 2020 года. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил тогда, что Киев отдаёт предпочтение европейскому и американскому препаратам.