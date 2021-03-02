Самыми популярными направлениями предстоящего лета будут Турция, Мальдивы и ОАЭ Фото: Антон ПИКУС

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин назвал самые популярные заграничные направления, куда устремятся россияне этим летом.

Уже сейчас повышенной популярностью пользуются Турция, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты. Запросы на бронирование отдыха в данных странах поступают максимально часто.

- Безусловным лидером будущего летнего сезона этого года останется Турция, - отметил Горин в беседе с RT.

Чуть менее популярны Танзания, Греция, Куба, но и данными направлениями активно интересуются отдыхающие.

В АТОР отметили, что в настоящее время для россиян открыты воздушные границы более 20 стран. Никакого риска при раннем бронировании уже нет.

- Пандемия показала, что у оператора и турагента покупать туры безопаснее всего. К тому же не стоит забывать про страховку, которая в случае диагностирования COVID-19 гарантирует возмещение стоимости, - отметил эксперт.

Еще одно преимущество раннего бронирования – это хорошая возможность сэкономить на путевке.

- Не исключено, что многие россияне пока не рискнул выезжать за границу и отправятся на отечественные курорты. Прошлым летом в лидерах были Калининградская область, Крым и Краснодарский край, - заключил Дмитрий Горин.