Лавров: Москва ответит на антироссийские санкции США

Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Москва однозначно ответит на возможные антироссийские санкции Вашингтона из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Реагировать будем однозначно, никто не отменял одно из правил дипломатии — взаимность», - сказал глава МИД РФ в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Узбекистана.

Напомним, ранее появилось сообщение, что американские власти могут объявить о введении новых санкций против Москвы из-за ситуации вокруг Навального уже во вторник, 2 марта.

Незадолго до этого поступило сообщение, что постпреды Евросоюза согласовали санкции в отношении России по делу Навального и отправили на утверждение министрам список ограничений против россиян, которые причастны к аресту блогера. замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва ответит на новые ограничения Брюсселя.