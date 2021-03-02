Аналитик перечислил факторы, которые будут влиять на рубль в марте

Аналитик рассказал, от чего будет зависеть курс рубля весной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В минувшем феврале рублю удалось немного укрепиться по отношению к другим мировым валютам. Так, рубль укрепился на 1,5% по отношению к доллару и почти на 2% по отношению к евро. Об этом рассказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Он отметил, что дальнейшее поведение рубля будет зависеть сразу от нескольких ключевых факторов.

«В ближайшие месяцы «настроение» рубля продолжит зависеть от изменения глобальных риск-аппетитов, геополитических аспектов, ценовой конъюнктуры энергоносителей, спроса на рублевый долг», - цитирует аналитика «Российская газета».

При этом, учитывая все вероятности, эксперт прогнозирует, что в весенней перспективе курс рубля к доллару может колебаться в диапазоне 72,5-76,5, к евро - 88-92.

Напомним, утром 2 марта на открытии торгов Московской биржи доллар вырос на 13 и стоил 74,33 рубля, евро прибавил 10 копеек, и его цена составила 89,49 рубля, передает «Свободная пресса».