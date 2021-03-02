Президент Армении вновь не подписал указ об увольнении главы Генштаба

Армен Саркисян Фото: REUTERS

Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать ходатайство премьер-министра республики Никола Пашиняна об освобождении от должности начальника Главного штаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна.

«Президент республики принял решение не подписывать проект указа», - говорится в сообщении пресс-службы главы Армении во вторник, 2 марта.

По Конституции указ об увольнении вступит в силу автоматически. Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру. Если глава кабмина эти возражения не принимает, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. В случае, если президент не выполняет эти требования, акт вступает в силу автоматически.

Напомним, в четверг, 25 февраля, Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики и всего правительства, заявив, что кабмин не может больше «принимать адекватные решения». В свою очередь Пашинян, назвав такие требования попыткой военного переворота, заявил об увольнении главы Генштаба Вооруженных сил. Однако президент отреагировал отказом. В своем решении Саркисян сослался на мнения юристов и экспертов, которые сочли проект указа «в корне противоречащим Конституции».