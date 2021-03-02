Bloomberg: санкции США против России по Навальному будут сопоставимы с санкциями ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антироссийские санкции, которые планирует ввести Вашингтон на фоне ситуации с Алексеем Навальным, будут сопоставимы с ограничениями Европейского союза.

Как передает Bloomberg со ссылкой на одного из представителей американской администрации, ограничения могут коснуться десяти российских чиновников.

Напомним, ранее появилось сообщение, что США могут объявить о введении новых санкционных мер в отношении Москвы из-за ситуации вокруг Навального. По данным Reuters, Вашингтон может ввести новые санкции уже во вторник, 2 марта.

Незадолго до этого поступило сообщение, что постпреды Европейского союза согласовали новые санкции против России по делу Навального и отправили на утверждение министрам список ограничений против россиян, которые причастны к аресту блогера. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва ответит на новые ограничения Брюсселя.