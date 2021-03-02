Сигнал "Внимание всем" МЧС проверит в России 3 марта 2021 года

По всей России проверят системы оповещения населения Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

3 марта 2021 года по всей России завоют сирены и прозвучит сигнал "Внимание всем". Но не стоит паниковать, так проходит масштабная проверка системы оповещения населения. Она коснется абсолютно всех регионов страны.

Проверка начнется в 10:40 по местному времени. Из громкоговорителей и электросистем прозвучит сигнал "Внимание всем!". Затем этим же сигналом будет перекрыт эфир на федеральных каналах и радиостанциях, но это продлится не более минуты.

- Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - сообщает пресс-служба МЧС.

В ведомстве просят граждан сохранять спокойствие и помнить, что это стандартная проверка.

В 2021 году такие проверки должны пройти два раза: 3 марта и 6 октября.