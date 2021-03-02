Аналитик усомнился в готовности Украины к запуску «Северного потока-2» Фото: REUTERS

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил слова главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева о том, что к запуску «Северного потока-2» в стране успели подготовиться.

По словам Юшкова, старт работы газопровода несет в себе сразу две проблемы для Украины. Во-первых, это падение доходов, так как услуги по перекачке газа будут не нужны.

- Украина получает деньги за трубу, построенную в советское время, особо не вкладываясь в модернизацию… Постепенно труба все равно теряет свою надежность. А в конце 2019 года был подписан пятилетний контракт на транзит газа через Украину с наличием условия «качай или плати». Через четыре года объемы существенно уменьшатся, - отметил эксперт в беседе с RT.

Вторая проблема – это газоснабжение самой Украины. Сегодня происходит виртуальный реверс. По документам украинские компании закупают газ у европейских трейдеров, которые, в свою очередь, закупают его в «Газпроме».

- Когда останавливается транзит, соответственно, схемы виртуального реверса будут невозможны и нужно будет действительно физически качать газ из Европы на Украину. Это более затратный вариант, - объяснил специалист.

При этом Юшков напомнил, что Россия не раз предлагала сотрудничество украинским соседям, но они не хотят рассматривать данный вариант.

- Поэтому здесь больше эмоций, и пенять надо на себя, - пояснил аналитик.

Также, по словам эксперта, данное заявление предназначено для внутреннего потребления с целью успокоить самих украинцев.